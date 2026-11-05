Detectan en Marte Posible Actividad Volcánica, ¿Qué Significa?

La Tierra y Marte son dos hermanos con un origen común y destinos divergentes. Nuestro planeta tiene campo magnético, núcleo sólido, agua y actividad volcánica vigente; en cambio, Marte carece de estos atributos, lo que habría dificultado el posible desarrollo de la vida. Pero el último factor de la lista podría no ser cierto: la sonda ExoMars Orbiter detectó indicios de actividad ígnea en el planeta rojo.

La vida como la conocemos fue posible debido a una notable serie de coincidencias que no siempre se repiten cuando asomamos al espacio. Muchos exoplanetas, por ejemplo, tiene el tamaño y la composición adecuadas, pero no la distancia correcta con respecto a su estrella. En nuestro sistema solar, las diferencias con Marte son abrumadoras: el planeta rojo tiene una atmósfera muy fina, compuesta principalmente de dióxido de carbono.

En la Tierra, el núcleo metálico formó un campo magnético que nos protege del viento solar y previene que la atmósfera sea barrida en su totalidad por el Sol. Las partículas provenientes de nuestra estrella pueden rasurar la atmósfera, pero sus gases son repuestos por la actividad volcánica, en un proceso llamado desgasificación.

En cambio, Marte carece estas defensas. De haber tenido una atmósfera gruesa, esta fue soplada hacia el espacio profundo por el viento del Sol. Sabemos que hubo una fuerte actividad volcánica, prueba de ello es el Monte Olimpo, la montaña más alta del sistema solar. No obstante, por mucho tiempo se ha creído que los volcanes marcianos murieron.

Ahora una investigación de la nave ExoMars Orbiter parece revelar que aún hay roca ígnea bajo la superficie del planeta rojo. La sonda detectó cloruro de hidrógeno en la atmósfera marciana en muy pequeñas concentraciones, de pocas partes en mil millones, durante el perihelio, cuando el planeta está más cerca del Sol. En este caso, las detecciones se atribuyeron a procesos de la atmósfera.

En cambio, durante el afelio, cuando Marte está más lejos del Sol, la sonda ExMars Orbiter detectó cantidades limitadas de cloruro de hidrógeno en un punto específico: Alba Mons, el volcán más amplio de Marte. Por si fuera poco, la sonda identificó en la zona “fisuras recientes y estrechas”, menores de un metro. Esta fisuras en el suelo serían posibles vías de escape para el gas.

Según el estudio liderado por Alexander Trokhimovskiy, del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias, las fisuras estarían conectadas “a cuerpos magmáticos situados en el subsuelo”. Los investigadores señalan que la mejor explicación para estas observaciones es que aún hay actividad volcánica en el subsuelo marciano:

“Nuestros resultados se explican mejor mediante la existencia de procesos ígneos activos en el interior de Marte”, se lee en el estudio publicado en Science Advances.