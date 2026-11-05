Astronomía

Detectan en Marte Posible Actividad Volcánica, ¿Qué Significa?

La sonda ExoMars Orbiter detectó gases en la atmósfera que serían evidencia de actividad volcánica en Marte

Descubren posible actividad volcánica en MarteDescubren posible actividad volcánica en Marte. Foto: Reuters | ESA

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