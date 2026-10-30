Astronomía

Día de Muertos 2026: La Luna, Marte y Júpiter Coincidirán en el Cielo; Así Podrás Verlos

La madrugada del 2 de noviembre, la noche en que vuelven los difuntos, la Luna estará alineada con los dos planetas

El Día de Muertos verá una conjunción entre la Luna, Marte y JúpiterEl Día de Muertos verá una conjunción entre la Luna, Marte y Júpiter. Foto: Reuters

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