Día de Muertos 2026: La Luna, Marte y Júpiter Coincidirán en el Cielo; Así Podrás Verlos

Este Día de Muertos, los difuntos y los vivos podrán ver una peculiar alineación en el cielo. La Luna, Marte y Júpiter habrán de acercarse brevemente. Te contamos cómo ver el fenómeno.

Cada 2 de noviembre los difuntos nos visitan, mientras nosotros les ofrendamos la comida y la bebida que disfrutaron en vida. En el altar los platillos predilectos, y aun los vicios menores, conviven con calaveritas, papel picado y fruta.

Por supuesto, ninguna ofrenda tendría valor si los vivos no pusiéramos también nuestros recuerdos, como lo demuestran las fotografías que coronan el altar.

El Día de Muertos nace de la conjunción del santoral católico, pues es el Día de los Fieles Difuntos, y el simbolismo mesoamericano. Y algo semejante ocurrirá durante la madrugada del 2 de noviembre: la Luna se alineará a Marte y Júpiter.

No esperemos ver una Luna imponente. El satélite estará en cuarto menguante y tendrá la mitad del brillo que muestra en plenilunio. La Luna tendrá la forma de un “ajo de agónica plata”, como la llamó el poeta Federico García Lorca en su Romancero gitano.

Y este detalle habrá de beneficiar a quienes aprovechen la noche de los difuntos para ver el cielo. Cerca de las dos de mañana, Marte y Júpiter habrán de salir por el este.

Marte se ubicará muy cerca de la Luna, mientras que el gigante gaseoso habrá de seguirles a un poco de distancia. Debido a que el satélite será menos luminoso que de costumbre, podrá apreciarse a la perfección el fulgor rojizo de Marte y el imponente brillo de Júpiter.

Esta peculiar alineación habrá de continuar el resto de la noche hasta el amanecer. Para entonces los tres cuerpos se encontrarán cerca del cenit. Cuando los difuntos se vayan, los planetas y la Luna habrán de difuminarse tras la luz del Sol.

EDG