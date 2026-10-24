Astronomía

Luna del Cazador 2026: Cuándo y Cómo ver la Luna Llena de Octubre en México

El punto máximo del astro se alcanzará la noche del domingo y será visible desde los siguientes puntos

Luna del Cazador 2026: Cuándo y Cómo ver la Luna Llena de Octubre en MéxicoDespués de la Luna de la Cosecha, la iluminación nocturna de la Luna facilitaba tareas en el campo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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La Luna del Cazador ilumina México este octubre. Desde el atardecer del 25, busca un lugar sin luces artificiales para ver su tono anaranjado. ¡Un fenómeno que no puedes dejar pasar!

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