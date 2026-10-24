Luna del Cazador 2026: Cuándo y Cómo ver la Luna Llena de Octubre en México

El cielo de octubre ofrecerá uno de sus espectáculos más esperados con la llegada de la Luna del Cazador, la luna llena tradicionalmente asociada con las noches de otoño en el hemisferio norte. En México, el fenómeno podrá observarse a simple vista, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Alcanzará su punto máximo el domingo 25 de octubre de 2026, a las 22:12 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, quienes deseen contemplarla no tendrán que esperar hasta ese momento: desde el atardecer se podrá observar en la dirección del horizonte oriental.

En la Ciudad de México, la salida lunar se estima alrededor de las 17:40 horas, aunque el horario variará según la ubicación. La nubosidad y los obstáculos en el horizonte también determinarán qué tan favorable será la observación del astro, que alcanzará una tonalidad amarilla o anaranjada.

¿Por qué se llama Luna del Cazador?

El nombre tiene raíces en las tradiciones del hemisferio norte y está relacionado con el ciclo agrícola y las actividades que históricamente se realizaban durante el otoño. Después de la Luna de la Cosecha, la iluminación nocturna facilitaba tareas en el campo y actividades como la caza, en preparación para los meses más fríos.

Aunque la denominación evoca una ocasión especial, no se trata de una fase lunar distinta. Es el nombre tradicional que recibe una luna llena de esta época del año.

Para observar el espectáculo, los especialistas recomiendan elegir un sitio con una vista despejada hacia el este y, de ser posible, alejarse de las zonas con iluminación artificial intensa.

Una terraza, un parque abierto o un punto elevado pueden ofrecer buenas condiciones, siempre que sean lugares seguros y accesibles.

No es necesario contar con telescopio ni binoculares. La Luna podrá observarse a simple vista y, para quienes quieran fotografiarla, un teléfono celular apoyado sobre una superficie estable puede ayudar a obtener imágenes más nítidas.

Su apariencia también puede cambiar durante la noche. Cerca del horizonte, la Luna suele adquirir tonos cálidos debido a la dispersión de la luz en la atmósfera. Además, puede parecer más grande cuando se observa junto a edificios, árboles o montañas, un efecto visual conocido como ilusión lunar.

La noche del lunes 26 de octubre también ofrecerá una oportunidad para contemplarla, pues el satélite conservará una apariencia casi llena.

TLS