¿A Qué Hora Alcanza su Pico Máximo la Lluvia de Estrellas Oriónidas en Octubre 2026?

Octubre y noviembre regalan a los amantes de la astronomía la Lluvia de Estrellas Oriónidas, que este 2026 coincide con la Luna Gibosa Creciente. Así que no te olvides de alzar la mirada al cielo nocturno, en N+ te decimos a qué hora será el pico máximo de la lluvia de meteoros.

Aunque las Oriónidas alcanzarán su punto máximo la noche del 21 al 22 de octubre, mantendrán una actividad considerable hasta el próximo 7 de noviembre y serán visibles en ambos hemisferios de la Tierra: Norte y Sur.

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¿A qué hora alcanza el pico máximo la lluvia de Estrellas Oriónidas en octubre 2026?

El mejor momento para observar cruzar los bólidos por el cielo será durante la noche del 21 de octubre, momento en el que alcancen su punto máximo, apunta el sitio especializado Starwalk.

Aunque en caso de que esa noche el cielo no esté despejado, se puede esperar a las horas previas al amanecer del 22 de octubre, cuando los ojos se hayan adaptado a la oscuridad.

La lluvia de estrellas puede mantener una actividad considerable durante varios días e incluso después del intervalo antes mencionado se verán algunos bólidos cruzar el cielo nocturno.

Éstos tienen su origen en las partículas de polvo del cometa 1P/Halley, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años. Starwalk señala que el próximo regreso del Cometa 1P/Halley al interior del Sistema Solar será en 2061.

¿Cuántos meteoros cruzan el cielo durante la lluvia de estrellas Oriónidas?

En este fenómeno, alrededor de 10 a 20 meteoros por hora cruzan el cielo nocturno, convirtiendo a la lluvia de estrellas de Octubre en una de las más activas agrega la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Las partículas entran a la atmósfera a unos 66 kilómetros por segundo y en algunos casos pueden dejar unas estelas luminosas que pueden llegar a durar varios minutos. Y aunque no son las más rápidas si son de las más brillantes y vistosas, lo que la convierte en una de las lluvias de estrellas más esperadas del año.

El radiante de las Oriónidas -punto del cielo de donde parecen provenir- se encuentra en la Consolación Orión, al norte de la Estrella Betelgeuse.

La NASA recomienda observar la Lluvia de Oriónidas desde una perspectiva de 45 a 90 grados respecto al radiante, dado que desde ese punto se verá más espectacular.

De mirar directamente al radiante, los meteoros se verán cortos, efecto que en ciencia se conoce como "escorzo". Por lo que en una nota previa te compartimos un par de recomendaciones para verlas desde México.