Astronomía

¿A Qué Hora Alcanza su Pico Máximo la Lluvia de Estrellas Oriónidas en Octubre 2026?

Estas estrellas cuya radiante está en la constelación Orión son conocidos por su brillo y velocidad; son visibles desde el hemisferio norte y el sur

Lluvia de Estrellas Oriónidas Octubre 2026. A Qué Hora Alcanzan su Punto MáximoLa lluvia de Meteoros Oriónidas se produce por los restos del Cometa Halley. Foto: Ilustrativa Cuartoscuro.

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