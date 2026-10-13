Astronomía

¿Cómo Ver la Lluvia de Estrellas Oriónidas? Te Decimos Qué Días Llegarán a su Pico

Se acerca una de las lluvias de estrellas favoritas del otoño y decimos cómo admirarla

Lluvia de estrellasLa lluvia de estrellas Oriónidas llegará en octubre. Foto: Pexels

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