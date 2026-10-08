Astronomía

Hallan el Blázar Más Lejano Jamás Visto en la Juventud del Universo

Científicos captaron el chorro de materia que expulsaba un agujero negro supermasivo hace 8 mil millones de años

Ilustración de chorro de materia expulsado por un agujero negro supermasivoHallan el blázar más lejano jamás visto. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Hallan el Blázar Más Lejano Jamás Visto, en la Infancia del Universo | N+