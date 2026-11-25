Australia aprobó una ley que obliga a las empresas de internet a eliminar de forma proactiva los contenidos y funciones ⁠nocivos, bajo pena de multas de hasta el 5% de sus ingresos globales, una medida clave de una campaña para frenar a las grandes tecnológicas que ha sido criticada por los defensores de la libertad de expresión.

La ley de Deber de Cuidado Digital entrará en vigor dentro de ​un año y sustituye un mosaico de códigos de conducta en internet por una ley global que, según el Gobierno, hace ‌recaer en las plataformas la responsabilidad de dar prioridad a la seguridad de los australianos.

Supone otro golpe para el sector de internet, con sede principalmente en Estados Unidos, al que Australia ha acusado de socavar su derecho a regular los productos utilizados en el país.

En 2025, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a las redes sociales ⁠a los menores de 16 años, y tiene previsto obligar a las grandes empresas de internet a pagar derechos de licencia por los contenidos informativos, con el fin de compensar a los medios de comunicación.

"El ‌Deber de Cuidado Digital es una reforma histórica en materia de seguridad, en la ‌misma línea que el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el empaquetado genérico de ⁠los cigarrillos y la reforma de la legislación sobre armas", declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en un comunicado tras la aprobación de la ley.

"Las grandes empresas tecnológicas ya no pueden hacerse ilusiones: son responsables de garantizar la seguridad de los australianos en sus plataformas, y les haremos rendir cuentas si no lo hacen", agregó.

Aunque ​las empresas tecnológicas coincidían ​en general con el ‌objetivo ‌del Gobierno de mejorar la protección de la infancia y minimizar los contenidos nocivos, la mayoría se opuso al proyecto de ley alegando que otorgaba cierta discrecionalidad a los funcionarios públicos a la hora de decidir qué se consideraba contenido nocivo.

Algunos grupos del sector habían advertido de que la ley podría animar a las plataformas a actuar ​con mano dura a la hora de decidir qué contenidos eliminar, en su intento por evitar sanciones.

La ley prohíbe los contenidos que "fomenten o promuevan actitudes hostiles hacia las mujeres o la ‌igualdad de género" ‌y que "glorifiquen el delito o fomenten acrobacias peligrosas o prácticas gravemente perjudiciales", clasificaciones que, según advirtieron algunos defensores de la libertad de expresión, podrían interpretarse de forma muy amplia.

"La ley sigue siendo demasiado vaga, lo que deja a las empresas sin tener claro cómo cumplirla ni cómo las nuevas normas aumentarán la seguridad de los australianos", dijo Jenny Duxbury, directora general interina del grupo sectorial DIGI, que representa a las empresas de internet.

"Los amplios poderes del regulador para utilizar cuentas falsas y acceder a ‌información sobre el uso que hacen las personas de los servicios en internet plantean graves problemas de privacidad", añadió, refiriéndose a una parte de la ley que permite ⁠a los reguladores utilizar cuentas anónimas "ficticias" para investigar a las plataformas en busca de posibles irregularidades.

Las empresas que incumplan la ley se enfrentan a multas de hasta el 5% de ​su facturación global, ​o 109 ​millones de ‌dólares australianos, equivalentes a 72 millones de dólares estadounidenses, lo que sea mayor. ​

Las plataformas suelen generar unos ingresos anuales de cientos de miles de millones de dólares.

ASJ