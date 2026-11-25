Policías, militares y fuerzas especiales colombianas irrumpieron en un supermercado "El Éxito" de Cartagena para liberar a todas las personas que estuvieron secuestradas por varias horas en el lugar, informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien confirmó que uno de los agresores fue "dado de baja".

"A la 1:30 de la madrugada (miércoles) desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las fuerzas militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en 'El Éxito', en la Castellana.

"Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso. Uno de los bandidos fue dado de baja", informó en un video publicado en su cuenta oficial de X.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Previamente, Noticias Caracol confirmó que todas las personas que estaban dentro del establecimiento comercial, entre trabajadores y clientes, fueron sacadas con vida y atendidas por paramédicos.

Una señora, de nombre Alicia, dijo que recibió una llamada de su hijo, quien estaba al interior del supermercado, y le expresó que estaba bien. Él es trabajador del lugar.

Las versiones preliminares señalan que al menos cuatro de los secuestradores fueron detenidos, informó El Espectador. El mismo medio reiteró que todas las víctimas que habían sido privadas de la libertad salieron sanas y salvas.

Delincuentes armados mantuvieron a los secuestrados dentro del almacén, tras un intento fallido por robar un vehículo blindado con objetos de valor, según la versión del presidente Abelardo de la Espriella.

Previamente, 10 rehenes fueron liberados a lo largo del día.

Pasada la medianoche, un helicóptero sobrevoló los alrededores mientras el despliegue policial y militar avanzaba hacia la entrada del supermercado, observó la AFP.

El mandatario colombiano caminó junto a varias de las personas liberadas, según videos de medios locales.

Tras el rescate, De la Espriella dijo que se dio oportunidad a los secuestradores para que entregaran a las personas, pero no aceptaron.

"Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", añadió en su mensaje en los primeros minutos de este miércoles, junto a mandos militares y policiales.

"Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno y de nuestra fuerza pública", advirtió.

El presidente aseguró que su gobierno aplicará la mano de hierro "a todos los bandidos" para proteger a la ciudadanía colombiana.