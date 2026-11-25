El precio del dólar estadounidense se cotiza este miércoles en 19.49 pesos mexicanos en promedio en el sistema bancario tradicional y el mercado electrónico que cambia durante todo el día.

La jornada de este martes, la divisa nacional tuvo su quinta caída al hilo en el tipo de cambio, afectada por un aumento de ⁠la aversión global al riesgo y preocupaciones sobre el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

La moneda local cotizaba en 19.4280 unidades por dólar hacia el cierre de los negocios, con una depreciación de un 1.4%. Durante la jornada llegó a debilitarse hasta 19.4610, un nivel no visto desde mayo de 2025, antes de recortar las pérdidas.

El Banxico informó que el cierre del dólar el martes fue de 19.4242 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 24 de noviembre en los 19.45 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 19.3668 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 19.1648 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 19.0369 pesos por billete verde, y a la venta en 19.4981.

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Con información de N+

ICM