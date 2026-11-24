El peso mexicano cayó este martes por quinta jornada consecutiva, afectado por un aumento de la aversión global al riesgo ante renovadas tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

Los inversionistas aguardan las cifras del gasto de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), en busca de señales sobre la trayectoria de los tipos de interés.

La moneda local cotizaba en 19.42 unidades por dólar hacia el cierre de los negocios, con una depreciación de un 1.4%. Durante la jornada llegó a debilitarse hasta 19.46, un nivel no visto desde mayo de 2025, antes de reducir sus pérdidas.

La sesión estuvo marcada por nuevos ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y zonas cercanas que presionaron los precios del petróleo y redujeron el ánimo de los inversionistas para tomar posiciones en activos de riesgo.

El dólar estadounidense, en tanto, cedió frente a una cesta de divisas, luego de que perdiera fuerza el repunte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado mantenía las apuestas a que la Fed seguirá endureciendo su política monetaria.

En el ámbito local, la inflación general aceleró más de lo esperado en la primera quincena de noviembre, mientras que el componente subyacente se moderó. La combinación reforzó la expectativa de que el Banco de México (Banxico) mantenga sin cambios su tasa de referencia durante un periodo prolongado.

En cambio, la Bolsa Mexicana de Valores culminó estable, pese al entorno externo adverso. El índice líder S&P/BMV IPC ascendió un marginal 0.03% a 69 mil 374.24 puntos, según datos preliminares de cierre, extendiendo un ajuste iniciado en la víspera tras una racha de seis jornadas de pérdidas.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron movimientos mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales, reflejando la cautela sobre el panorama de las tasas de interés.

El rendimiento del referencial Cete a 28 días se colocó en 6.20%, un punto base por arriba de su remate previo, mientras que el del plazo a 91 días se mantuvo estable en un 6.49%.

AMP