La inflación en México aumentó al 3.96% en la primera quincena de noviembre de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), luego de que cerró el mes de octubre en 3.75%. El tomate, el jitomate y el chile poblano son algunos de los productos que aumentaron de precio en el periodo.

En la primera quincena de noviembre de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 148.110 puntos, un aumento del 0.54% respecto a la quincena anterior, detalló este martes el INEGI en un comunicado

En el mismo periodo en 2025, la inflación quincenal fue de 0.47% y la anual de 3.61%.

Por componentes, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, disminuyó 0.10% a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías cayeron 0.25%, mientras que los de servicios aumentaron 0.05%.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente subió al 2.72%. Dentro de este, los precios de frutas y verduras aumentaron 5.50% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.35%, por el fin del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades del país, señaló el INEGI, organismo encargado de medir la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

De acuerdo con el nuevo reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el precio del tomate sigue alto por la inflación. Los productos más caros en la primera quincena de noviembre son:

Tomate verde: 39.31%. Jitomate: 28.95%. Chile poblano: 26.97%. Electricidad: 20.74%. Chile serrano: 17.20%. Servicios profesionales: 6.76%. Huevo: 6.59%. Pollo: 1.99%. Gas doméstico LP: 0.59%. Vivienda propia: 0.11%.

En contraste, los productos que bajaron de precio durante los primeros 15 días del mes son:

Cebolla: -16.88%. Calabaza: -11.81%. Transporte aéreo: -7.81%. Ron: -4.55%. Vino de mesa: -4%. Cochones: -3.74%. Tequila: -2.59%. Ropa de abrigo: -2.11%. Productos para el cabello: -1.07%. Servicio de telefonía móvil: -0.40%.

El INEGI también señaló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo diferente impacto en los estados de la República mexicana. Por ejemplo, en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Morelos hubo variación por arriba del promedio nacional.

Mientras que en Aguascalientes, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Durango, se registró variación de los precios por debajo del promedio nacional.

El pasado 5 de noviembre, el Banco de México (Banxico) redujo 25 puntos base la tasa de interés y quedó en 6.25%, al considerar que el proceso de convergencia de la inflación continúa y que conviene mantener ese nivel durante tiempo prolongado.

Banxico elevó su pronóstico de inflación general para el último trimestre de 2026 del 3.5% al 3.7% y aún prevé que alcance la meta del 3% en el cuarto trimestre de 2027.

En tanto, el dólar cotiza desde la semana pasada por arriba de los 19 pesos, el nivel más alto desde junio de 2025.

El peso mexicano ⁠se depreció el lunes por cuarta jornada consecutiva, presionado por la fortaleza global del dólar y persistentes preocupaciones sobre una disminución del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

El lunes, el INEGI informó que la economía mexicana creció 0.9% de julio a septiembre 2026, periodo en el que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un avance anual de 3.3% en términos reales.

Con información de N+.

RMT