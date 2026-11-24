Una explosión en un restaurante de hot pot en Hanói, la capital de Vietnam, provocó la muerte de seis personas y dejó más de 12 heridos, además de daños en viviendas cercanas este martes. Se sospecha que fue provocada por una fuga de gas.

Según un informe en el medio online VnExpress, la explosión registrada de madrugada en Hanói hizo añicos ventanas, agrietó paredes y arrancó persianas metálicas de sus marcos, mientras techos y toldos de lámina acanalada se desplomaron.

La explosión dañó casas y sacudió edificios de apartamentos vecinos, y sembró escombros por la calle, agregó.

La policía utilizó equipos especiales para buscar sobrevivientes y maquinaria hidráulica para levantar las pérdidas de concreto, ante la preocupación de que pudiera haber gente atrapada bajo los escombros, ya que el local estaba lleno cuando se produjo la explosión, señaló el reporte.

Las autoridades han reubicado a residentes de edificios vecinos considerados estructuralmente inseguros, apuntó.

La policía de Hanói señaló que las investigaciones seguían en curso, dijo el medio. Pero los hallazgos preliminares apuntaban a una explosión de gas que derrumbó parte del edificio.

Más de 14 personas, incluida una con una lesión cerebral traumática, han sido hospitalizadas, de acuerdo con la publicación.

En otro artículo, el Periódico Hai Phong -el órgano de comunicación oficial del este de Hanói- indicó que los lesionados están recibiendo atención de emergencia en tres hospitales capitalinos, al tiempo que personal médico fue trasladado al sitio del siniestro para brindar primeros auxilios a los afectados.

Lan Phuong, de 26 años, contó a VnExpress que ella y su hermana pequeña se despertaron por la explosión y que la puerta de su balcón salió volando unos tres metros.

"Por suerte, en ese momento las dos estábamos cubiertas con mantas y no resultamos gravemente heridas. Pero estábamos aterradas y solo podíamos gritar", declaró.

La explosión tuvo lugar en el barrio Dong Da, situado a unos dos kilómetros del casco antiguo de la capital vietnamita.

El Ejecutivo pidió al ministerio de Seguridad Pública reforzar las políticas de prevención, extinción, rescate y socorro de incendios, y "que sancione rigurosamente los casos de infracciones que resulten en graves consecuencias".

Vietnam registra numerosos incendios cada año en barrios residenciales debido, entre otras causas, a la sobrecarga de cableados o fallos eléctricos y en los mecanismos de prevención en zonas atestadas, principalmente en grandes ciudades como la capitalina Hanói y la urbe financiera de Ho Chi Minh.

ASJ