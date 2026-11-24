Un camionero perdió en un instante, el patrimonio que tardó décadas en construir.

Ocurrió momentos después de que fuerzas federales realizaron el operativo en el municipio de Guasave para capturar al ‘Chapo Isidro’.

“Te llega gente armada y te amedrenta con pistolas, te amedrentan que te van a matar para despojarte del camión. Es muy triste, la realidad”, indicó el camionero.

Cuenta que hombres armados le cerraron el paso mientras conducía su camión cargado con 30 toneladas de cacahuate rumbo a Guamúchil.

“Había poncha llantas y en eso ya salió gente armada, ya no había para donde hacerme, y ya en eso me apuntaron y me bajaron, me dijeron que el camión me lo iban a quemar y que si no me bajaba de todas maneras lo iban a quemar y me iban a matar a mí, entonces me corrieron y me dispararon en los pies”, explicó.

Narra que pasó toda la noche escondido junto con otros camioneros que corrieron con la misma suerte.

“Todos asustados corrimos a un monte que hay en la orilla, a unos árboles pequeños. Ahí nos resguardamos y ya empezamos a escuchar que se empezaban a quemar los carros, mirábamos igual la lumbre”.

Fue hasta el día siguiente cuando pudo llegar con bien a su casa donde lo esperaba su familia.

“Mi hija estaba llorando, llorando. Yo traté de calmarlos, y les dije: 'No, no lloren'. Les dije: 'tu papá va a venir. Tu papá está bien'”, precisó la esposa del conductor.

El camionero explicó que al estar con su familia se sintió más tranquilo:

“Me sentí un poquito más tranquilo al estar con ellos, y pues ellos comenzaron a llorar al verme y al saber la situación y nos tranquilizamos un poco”.

Según el camionero, el seguro del camión no respondió con el pretexto de que se trató de actos vandálicos, por lo que ahora está dispuesto a empezar de nuevo, con la esperanza de recibir algún apoyo de las autoridades para comprarse algún día, otro camión.

“No sé si vaya a obtener alguna respuesta por parte del gobierno, yo quisiera que sí hubiera alguna respuesta, algún porcentaje o su totalidad. Pero sí, puse una denuncia porque se me fue mi patrimonio de tantos años, tenía 21 años con el camión, mucho esfuerzo de la familia”, aseguró el camionero.

Al ver la difícil situación por la que estaba pasando su padre, su hija decidió hacer viral su historia en redes sociales.

“Decidí compartirlo, porque dije cuántas personas han pasado por esto la última vez que recibí las vistas, porque trato de no clavarme tanto, llevaba como 600 mil vistas y sí la verdad estoy impresionada y más que nada agradecida por todas las personas que nos están apoyando”, explicó.

Con información de Carlos Guerrero.

LECQ