Una fuerte balacera se reportó la noche del lunes en el ejido Los Mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa, tras una persecución de militares contra civiles armados.

En videos de redes sociales se escuchan los balazos en repetidas ocasiones.

Hasta el momento ninguna autoridad ha informado si hubo detenidos en la zona. Tampoco hay reportes de personas lesionadas.