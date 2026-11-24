Reportan Enfrentamiento de Fuerzas Federales y Civiles Armados en Ahome, Sinaloa
Autoridades no han informado oficialmente el saldo, ni si hubo detenidos o abatidos, pero la población pasó momentos de temor e incertidumbre
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Autoridades no han informado oficialmente el saldo, ni si hubo detenidos o abatidos, pero la población pasó momentos de temor e incertidumbre
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Una fuerte balacera se reportó la noche del lunes en el ejido Los Mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa, tras una persecución de militares contra civiles armados.
En videos de redes sociales se escuchan los balazos en repetidas ocasiones.
Hasta el momento ninguna autoridad ha informado si hubo detenidos en la zona. Tampoco hay reportes de personas lesionadas.
Reportes locales que citaron testimonios de pobladores señalaron que se trató de un operativo de agentes de la Secretaría de Marina (Semar).
Los informes preliminares señalan que elementos navales marcaron el alto a un vehículo con hombres armados, pero estos respondieron con una agresión armada, en inmediaciones de instalaciones del agua potable del lugar.
Ello derivó en una persecución por la localidad. Los residentes se refugiaron cuando observaron la situación y mientras se oían las fuertes ráfagas de armas de fuego.
Asimismo, se reportó que fuerzas federales instalaron puntos de revisión en los accesos al ejido Mochis.
La Semar y autoridades locales no han detallado el saldo del enfrentamiento que ocurre en medio del despliegue por la violencia que se desató tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", ocurrida el viernes en Guasave.
Con información de Érika Palma
ASJ