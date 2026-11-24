La Zona Metropolitana de Guadalajara registra un promedio de 13 robos de vehículos al día. De acuerdo con datos de la Plataforma de Seguridad de la Fiscalía del Estado, entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026 se contabilizaron 4 mil 685 casos.

Emmanuel Moreno es una de las víctimas de este delito. A punta de pistola, tres sujetos le arrebataron su vehículo en la colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, donde se han registrado 10 denuncias por robo de automóviles.

Emmanuel Moreno, víctima de robo de auto compartió: “Al momento de arribar a mi casa, que no era una hora tarde, faltaban 15 a las 10:00 de la noche. Yo había llegado a mi casa de una visita a un hospital y fue cuando tres sujetos me abordaron y me robaron el vehículo. [...] Pues fueron 10 minutos que estuve ahí sometido en el suelo, con la pistola en la espalda, para que se llevaran el carro. Digo, afortunada o desgraciadamente, como que eran novatos”.

Además de perder su automóvil blanco, que fue chocado en cinco ocasiones por los asaltantes mientras escapaban, y sus pertenencias, Emmanuel tuvo que enfrentar seis meses de trámites ante la Fiscalía y su aseguradora.

Hasta el momento, no ha recuperado su vehículo y tampoco se ha detenido a los responsables.

Emmanuel Moreno, víctima de robo de auto:

“En su momento, más que asustado, estaba frustrado por el hecho de que me estén quitando algo que me costó esfuerzo, obviamente, y pues todo lo que me implicó después, que fueron todos los trámites, porque, a fin de cuentas, es tiempo y, digamos, uno está trabajando. O sea, no es como que todo el tiempo te van a decir: ‘Ah, sí, vete y no hagas tu trabajo para hacer esto, para recuperar esto’”.

Actualmente, Emmanuel extrema precauciones antes de descender de su automóvil durante la noche. También recomendó a los conductores no oponer resistencia durante un asalto para salvaguardar su integridad.

De acuerdo con la Plataforma de Seguridad, estas son las 10 colonias con más casos de robo de automóviles registrados:

Ladrón de Guevara, Guadalajara: 62 casos. Moderna, Guadalajara: 53 casos. Miravalle, entre Guadalajara y Tlaquepaque: 44 casos. Centro, El Salto: 41 casos. 18 de Marzo, Guadalajara: 37 casos. Jardines de la Paz, Guadalajara: 35 casos. Independencia, Guadalajara: 33 casos. 8 de Julio, Guadalajara: 32 casos. Americana, Guadalajara: 31 casos. Jardines de la Cruz, Guadalajara: 31 casos.

Fuente: Plataforma de Seguridad de la Fiscalía del Estado.

En cuanto a los municipios metropolitanos, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque concentran el 80.9 por ciento de los robos de automóviles registrados, es decir, ocho de cada 10 incidentes.

Como parte de los operativos para combatir este delito, la Policía de Jalisco desmanteló este fin de semana una bodega utilizada para el enfriamiento de vehículos robados, ubicada en la colonia San José del Quince, en El Salto, municipio que acumula 219 casos durante el último año.

En el inmueble, localizado en el cruce de las calles Sagrado Corazón y Venustiano Carranza, fueron asegurados dos automóviles con reporte de robo y placas sobrepuestas, además de matrículas y autopartes.