El llanto de un bebé abandonado alertó al pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México (CDMX); tenía apenas unas horas de haber nacido.

Una vecina de 28 años de edad relató a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que transitaba por un predio lleno de hierba cuando escuchó llorar al bebé. Por esta razón, pidió ayuda a través del sistema de alertamiento del Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

Luego de la llamada de auxilio, los policías llegaron hasta el andador Cempasúchil, donde la mujer los llevó hasta el sitio donde escuchó al menor llorar. Ahí encontraron al bebé y lo cobijaron para protegerlo.

Vecinos que se percataron de la situación prestaron paraguas y otros aditamentos para esperar bajo la lluvia la llegada de los paramédicos. El personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), indicó que se trataba de un niño que tenía apenas tres horas de nacido.

Determinaron que presentaba signos vitales estables, por lo que lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada”, afirmó la SSC en un comunicado.

El recién nacido estará bajo resguardo de las autoridades, en tanto, personal de la corporación realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los presuntos responsables de los hechos.

Abandonan a otro bebé en CDMX

El caso de abandono de un bebé en la alcaldía Xochimilco se suma a otro ocurrido cerca de la Basílica de Guadalupe en la Gustavo A. Madero.

Las autoridades indicaron que una niña de aproximadamente 4 o 5 meses de edad fue localizada en el cruce de Calzada de Guadalupe y Garrido. Al llegar al sitio, la bebé estaba al cuidado de dos mujeres, quienes indicaron que la encontraron sin compañía.

La pequeña había permanecido bajo la lluvia aproximadamente una hora. Paramédicos de Protección Civil (PC) la valoraron y la diagnosticaron clínicamente estable.

En tanto, personal de la alcaldía Gustavo A. Madero acudió a la zona para brindar atención y llevaron ropa y otros artículos para arroparla, ya que durante la madrugada hacía bastante frío.

Mientras brindaban atención a la bebé, revisaron las cámaras de seguridad y se percataron de que un hombre que descendió de una unidad del Metrobús de la Línea 7 la dejó abandonada en la zona.

EPP