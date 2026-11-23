En Cintalapa, Chiapas, las autoridades investigan la desaparición de Emilio Toledo Vila, exdirector de Protección Civil municipal, debido a que desde este fin de semana se perdió todo contacto con él. Sus familiares exigen su pronta localización.

La desaparición del exfuncionario ocurrió el 21 de noviembre, cuando sus familiares no volvieron a saber nada de él. Debido a la incertidumbre por la falta de comunicación, acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) con la finalidad de interponer la denuncia correspondiente.

Luego de estas acciones, la Fiscalía de Chiapas emitió la ficha de búsqueda con número de registro 0873/2026, en la que se establecieron los detalles de su desaparición, así como las señas particulares de Emilio Toledo Vila, las cuales serán claves para su localización.

¿Cómo desapareció el exdirector de Protección Civil de Cintalapa, Chiapas?

Según la información proporcionada por su esposa, Emilio Toledo Vila, de 61 años de edad, se puso en contacto con ella a través de WhatsApp alrededor de las 00:23 horas. En dicha comunicación, el exfuncionario le comentó que se encontraba en el municipio de Cintalapa con dirección a Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, expresó que iba en su vehículo de la marca Honda Fit, color gris oscuro, año 2008, cuyas placas de circulación son DNA120K.

El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino, camisa roja con azul de cuadros, botas negras, lentes de aumento negros y cinturón café.

Marchan para exigir su aparición

Luego de darse a conocer la desaparición de Emilio Toledo Vila, exdirector de Protección Civil de Cintalapa, Chiapas, sus familiares y vecinos de la comunidad se organizaron para llevar a cabo una protesta este domingo.

"Un hombre que ha dedicado su vida a servir a Cintalapa, a ayudar a su gente y a estar siempre para los demás", indicaron en la convocatoria.

Con pancartas y gritos de exigencia, los manifestantes partieron de la Expo Ganadera hacia el Palacio Municipal.

"Buen padre, buen hijo y el mejor abuelo del mundo" y "No pedimos un favor, exigimos justicia para alguien que dio todo por su comunidad", son algunas de las consignas en la manifestación.

Hasta el momento se desconoce si el exdirector de Protección Civil de Cintalapa, Emilio Toledo Vila, señaló haber sido víctima de amenazas o cualquier otro tipo de delito.

EPP