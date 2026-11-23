El municipio de Corregidora presentó la campaña 'Vive la Navidad Corregidora 2026', que contempla un desfile navideño, una pista de hielo gratuita, bazar, actividades culturales, posadas y cenas para familias en situación de vulnerabilidad.

El programa se desarrollará del 27 de noviembre al 6 de enero e incluirá actividades municipales y estatales, en coordinación con el Gobierno de Querétaro.

Durante la presentación, el alcalde Josué David Guerrero Trápala destacó que, además de los eventos recreativos, se llevarán cenas navideñas a familias con dificultades económicas y personas adultas mayores que viven solas.

Como parte del Festival Alegría Querétaro Contigo, se realizará un megadesfile navideño el 10 de diciembre, con 18 carros alegóricos y la participación de 233 artistas. El recorrido comenzará en avenida Eulalio Hernández Rivera, esquina con Camino al Cerrito, y concluirá en Paseo Constituyentes.

Otra de las actividades será la instalación de una pista de hielo gratuita en Plaza Gran Cué, del 17 al 31 de diciembre. El acceso estará organizado en grupos y los asistentes deberán presentar una copia de su CURP; los menores tendrán que acudir acompañados de sus padres.

Por su parte, la presidenta del DIF municipal, Gabriela Trápala, anunció que el bazar navideño se instalará del 27 al 29 de noviembre en el Jardín Principal de El Pueblito, con 70 puestos de artesanías y alimentos. También habrá actividades culturales y el encendido del árbol navideño, programado para el 27 de noviembre.

El programa contempla además actividades musicales en distintas zonas del municipio y posadas en colonias y delegaciones, con el objetivo de acercar las celebraciones decembrinas a las familias de Corregidora.