La NASA abrió una nueva convocatoria para seleccionar a quienes formarán parte de su próxima generación de astronautas, que podrían participar en futuras misiones a la Luna y en los preparativos para los primeros viajes tripulados a Marte.

Las personas interesadas en formar parte de la agencia espacial deberán cumplir con varios requisitos académicos, profesionales y físicos. Entre ellos se encuentran tener ciudadanía estadounidense, contar con estudios de posgrado en determinadas áreas y demostrar experiencia laboral.

De acuerdo con la NASA, el registro estará disponible hasta las 11:59 del jueves 3 de diciembre, hora del este de Estados Unidos. Las solicitudes deberán presentarse a través del sitio oficial de la agencia.

¿Qué estudios necesito para ser astronauta de la NASA?

Uno de los principales requisitos es contar con una maestría en un área relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, conocida como STEM.

Entre las carreras aceptadas se encuentran:

Ingeniería.

Ciencias biológicas.

Ciencias físicas.

Informática.

La NASA también acepta otras formas de cumplir con el requisito académico, como haber cursado al menos dos años de un doctorado en un área técnica relacionada o contar con estudios de medicina.

También pueden postularse quienes hayan completado o estén por terminar un programa reconocido de formación para pilotos de prueba, siempre que concluyan sus estudios antes de julio de 2027.

Además de los estudios, los aspirantes deben demostrar al menos tres años de experiencia profesional relacionada con su preparación académica.

En el caso de los pilotos, la experiencia puede comprobarse mediante horas de vuelo. La cantidad depende del tipo de aeronave:

Aviones a reacción: 750 horas de vuelo como piloto al mando.

Otras aeronaves de ala fija: mil 500 horas de vuelo, de las cuales 750 deben ser como piloto al mando.

Helicópteros y otras aeronaves de ala rotatoria: mil horas de vuelo, incluidas 300 como piloto al mando.

Para quienes tienen formación médica, el periodo de residencia también puede contar como experiencia profesional, siempre que se complete antes de julio de 2027.

Los aspirantes también deberán aprobar un examen físico que realiza la NASA para comprobar que pueden soportar las condiciones de los vuelos espaciales de larga duración.

La agencia busca personas con capacidad para trabajar en equipo, comunicarse, tomar decisiones y asumir responsabilidades durante misiones que pueden representar grandes desafíos.

¿Qué harán los nuevos astronautas de la NASA?

La nueva generación de astronautas recibirá entrenamiento para participar en las próximas misiones espaciales, entre ellas las relacionadas con el programa Artemis, con el que Estados Unidos busca regresar a la superficie de la Luna.

También podrían participar en los trabajos para establecer una base lunar y preparar las condiciones para futuras misiones tripuladas a Marte.

La NASA informó que espera dar a conocer a las personas seleccionadas a finales de 2027. Después comenzarán su preparación como candidatos a astronautas, un entrenamiento que incluye actividades como caminatas espaciales, exploración lunar, manejo de aeronaves y otras tareas necesarias para viajar fuera de la Tierra.