Aseguran Cocodrilo Moreletii en Zona Habitacional de Veracruz
El animal permanece en instalaciones municipales mientras especialistas determinan las condiciones para su traslado
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Un cocodrilo de la especie Moreletii, de aproximadamente metro y medio de longitud, fue capturado por habitantes de la colonia Fertimex, en el municipio de Coatzacoalcos.
De acuerdo con Protección Civil, los elementos acudieron a la calle Torreón, donde los vecinos ya tenían al reptil amarrado con cuerdas para entregarlo a las autoridades.
El ejemplar permanece bajo resguardo en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos, en espera de ser entregado a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes se encargarán de su manejo y posterior liberación.
En la zona sur de la entidad recientemente se han registrado avistamiento de este tipo de reptiles en diversos municipios causando alarma entre los habitantes.