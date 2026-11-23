El docente Flavio Ortega Martínez puso en alto el nombre de Tamaulipas al obtener el reconocimiento en la categoría de Mejor Innovación Didáctica, dentro de un certamen nacional que reúne a maestros y creadores de contenido para destacar iniciativas que contribuyen a transformar la educación.

Su participación fue respaldada por votos, mensajes de apoyo y muestras de reconocimiento de personas que siguieron de cerca su trayectoria y el desarrollo de su proyecto educativo.

La propuesta con la que compitió lleva por nombre “Festival de Talentos”, una iniciativa que comenzó en tercer grado de primaria y que posteriormente adaptó para involucrar a toda la comunidad escolar, desde primero hasta sexto año.

“Este proyecto nada más abarcaba el grado de ese entonces; yo lo adapté a toda la escuela. Se implementó desde el primer grado hasta sexto año, donde los alumnos mostraban su talento: canto, baile, deportes, actividades dinámicas, con la participación de alumnos, autoridades y toda la comunidad”, Flavio Ortega Martínez, docente

¿Quién es Flavio Ortega?

Flavio Ortega Martínez es docente de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz y representó a Tamaulipas en la categoría de Mejor Innovación Didáctica, con su proyecto “Festival de Talentos”, durante el certamen realizado el pasado 13 de noviembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con los organizadores, el concurso reconoce proyectos e iniciativas enfocados en la innovación educativa, el compromiso de los docentes y el impacto social de la enseñanza.

Con este reconocimiento, el maestro Flavio Ortega no solo destaca por su iniciativa, sino también por promover espacios en los que niñas y niños pueden desarrollar sus habilidades, expresar sus talentos y fortalecer la convivencia escolar.