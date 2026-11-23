¿Te estás preparando para la cena de Navidad 2026? ¡Te tenemos excelentes noticias! En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), darán pavos gratis a personas que cumplan con algunos requisitos.

Entérate aquí qué documentos debes presentar y en qué fechas y horarios entregarán los pavos, para que te prepares y acudas sin falta por tu regalo.

¿A quiénes se dará pavo gratis?

En redes sociales, la alcaldía Cuauhtémoc compartió la convocatoria para la entrega de pavos navideños a residentes de esta demarcación, que tengan 18 años o más.

Para ello, deberán presentar los siguientes documentos, en copia para su expediente y en original para cotejo:

Identificación oficial vigente de la persona solicitante con fotografía, con domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc (credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral o Pasaporte).

CURP de la persona solicitante (en caso de no contenerla en la credencial del INE).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, el cual será considerado como referencia para determinar el domicilio de la persona solicitante y verificar que no exista más de una persona beneficiaria por domicilio.

Formato de Solicitud de Ingreso a la Acción Social, debidamente requisitado (formato proporcionado por la alcaldía).

¿Cuándo y dónde entregarán los pavos?

Si estás interesado en tener tu pavo gratis, deberás llevar los documentos a la Explanada Techada de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en Aldama y Mina S/N, colonia Buenavista.

Lo anterior será del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

La demarcación recordó que la fila se cortará en punto de las 16:00 horas, así que toma previsiones para llegar a tiempo por tu pavo navideño.

SPB