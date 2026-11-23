Darán Pavos Gratis en CDMX para Navidad 2026: Fechas y Requisitos
Entérate aquí cuándo y en dónde será la entrega de los pavos navideños
Entérate aquí cuándo y en dónde será la entrega de los pavos navideños
¿Te estás preparando para la cena de Navidad 2026? ¡Te tenemos excelentes noticias! En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), darán pavos gratis a personas que cumplan con algunos requisitos.
Entérate aquí qué documentos debes presentar y en qué fechas y horarios entregarán los pavos, para que te prepares y acudas sin falta por tu regalo.
En redes sociales, la alcaldía Cuauhtémoc compartió la convocatoria para la entrega de pavos navideños a residentes de esta demarcación, que tengan 18 años o más.
Para ello, deberán presentar los siguientes documentos, en copia para su expediente y en original para cotejo:
Identificación oficial vigente de la persona solicitante con fotografía, con domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc (credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral o Pasaporte).
CURP de la persona solicitante (en caso de no contenerla en la credencial del INE).
Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, el cual será considerado como referencia para determinar el domicilio de la persona solicitante y verificar que no exista más de una persona beneficiaria por domicilio.
Formato de Solicitud de Ingreso a la Acción Social, debidamente requisitado (formato proporcionado por la alcaldía).
Si estás interesado en tener tu pavo gratis, deberás llevar los documentos a la Explanada Techada de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en Aldama y Mina S/N, colonia Buenavista.
Lo anterior será del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, en un horario de 09:00 a 16:00 horas.
La demarcación recordó que la fila se cortará en punto de las 16:00 horas, así que toma previsiones para llegar a tiempo por tu pavo navideño.
SPB