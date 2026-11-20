El árbol de Navidad es un símbolo universal de las fiestas decembrinas, que se festejan en casi todo el mundo. Te damos algunos consejos para mantener fresco tu pino natural.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, se cree que el árbol de Navidad llegó a México con los emperadores Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes decoraron un árbol en un salón de su residencia, en el Castillo de Chapultepec, para celebrar la Navidad de 1864. Los aristócratas quedaron maravillados con esta idea de atmosfera europea y la popularizaron en la alta sociedad mexicana.

Consejos para mantener el árbol de Navidad fresco

En México, hay muchas personas que optan por un árbol de Navidad natural, ya que es una manera de acercarse más a la naturaleza.

Las opciones más comunes de árboles de Navidad naturales son vikingo, oyamel, cedro blanco y ciprés, que encuentras en plantaciones forestales comerciales y en viveros especializados en entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, Michoacán y Puebla.

Los árboles son cortados entre los 5 y 10 años de edad, tiempo en el que sirven de refugio a otras especies. Para mantenerlos en las mejores condiciones, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es necesario mantener lleno el depósito de agua fresca, especialmente durante las primeras semanas, por eso es muy importante el corte en la base del tronco, para que la absorción sea adecuada.

No se recomienda rociar agua en el follaje, ya que puede ser peligroso por las luces.

“Un árbol que está perdiendo humedad muestra cambios visibles en su follaje. Las hojas comienzan a tornarse de un verde claro a café, y la caída se hace más evidente, especialmente por las mañanas. Una vez que aparecen estos signos, ya no es posible revertir el secado”, señaló la doctora Iris Cruz Larios, del Instituto de Biología de la UNAM.

Con información de N+

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