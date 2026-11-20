Detienen en Cancún a Francisco Gerardo, Alias 'Pancho', Presunto Líder Criminal Buscado por EUA
El detenido habría ingresado a México en 2021 utilizando una identidad falsa
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El detenido habría ingresado a México en 2021 utilizando una identidad falsa
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Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, señalado como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas, fue detenido durante un cateo en Cancún, Quintana Roo.
La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, Francisco Gerardo “N” es señalado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas entre México y ese país.
Durante el cateo realizado en un domicilio ubicado en Puerto Cancún, las autoridades localizaron y detuvieron al presunto líder criminal, quien también es investigado por actividades relacionadas con delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas.
De acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se identificó el desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas entre México y Estados Unidos, cuyas operaciones presuntamente se desarrollaron entre 2002 y 2006.
En la lista de acusados relacionados con ese caso, Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, aparece identificado como líder de la estructura criminal y presunto coordinador logístico de la organización.
Los antecedentes de investigación señalan que ingresó a territorio mexicano el 14 de marzo de 2021, utilizando una identidad distinta a la suya, presuntamente para evadir a las autoridades.
Además, cuenta con una carpeta de investigación por delincuencia organizada en materia de acopio y tráfico de armas.
Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.