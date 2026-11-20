Autoridades de Puebla confirmaron que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aprobó el traslado de seis reos a penales federales; además, aseguran que el Cereso de San Miguel y Ciudad Serdán operan con normalidad.

José Luis García Parra, Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, dio a conocer más detalles sobre las revisiones a penales de la entidad tras unas imágenes exhibidas en redes sociales y acusaciones de extorsiones por parte de supuestos familiares de los internos.

De acuerdo a su información, esta semana se realizó una inspección en el penal de San Miguel por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"El penal de San Miguel se encuentra totalmente en orden" mencionó García Parra, quien además negó que existieran casos de hepatitis tras señalamientos de un presunto brote.

Asimismo, dio a conocer que alrededor de 900 personas privadas de su libertad fueron revisadas médicamente ante estas suposiciones, mismos quienes se reportaron con buen estado de salud.

En tanto al área "W" mencionó que se encuentra operando con normalidad y que funciona perfectamente, únicamente señaló que hace falta cambiar un par de cristales.

Adicionalmente dio a conocer que hay seis reos que son considerados como de alta peligrosidad por lo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, Francisco Sánchez González, consultó su traslado con Omar García Harfuch.

De acuerdo al coordinador estatal, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México autorizó el traslado de seis personas privadas de su libertad para finales de carácter federal.

En tanto al penal de Ciudad Serdán también informó que hubo una visita y se llevaron acabo unas jornadas medicas para los prisioneros.

Con información de N+

MCS