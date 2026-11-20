El reporte sobre el hallazgo de una persona sin vida generó la movilización de autoridades de seguridad hasta la calle Independencia, en la colonia Cementos, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Al lugar llegaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes mantuvieron acordonada y resguardada la zona donde se encontraba el hombre muerto, en espera de los agentes de investigación y peritos.

Posteriormente arribaron al sitio elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para recabar las evidencias y llevar a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y las autoridades continuan investigando las causas de su muerte. No dieron más detalles sobre el estado en el que fue encontrado el hombre, si presentaba huellas de violencia o se encontraba en avanzado estado de descomposición. Se espera que en las próximas horas den una actualización del caso.

Con información de Fernando Díaz | N+

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