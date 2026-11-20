Un incendio al interior de la cocina de un céntrico hotel de Tuxpan provocó la movilización de bomberos y de cuerpos de seguridad.

Los hechos se registraron en la avenida Garizurieta esquina con la calle General Prim, de la zona centro. Bomberos municipales atendieron el siniestro que de acuerdo con los informes ocurrió en el área de cocina del hotel, por fortuna pudo ser controlado a tiempo.

Personal de Protección Civil acordonó la zona mientras que policía municipal y marina brindaron seguridad en el perímetro mientras se desarrollaban las acciones para la contención del fuego.

Es importante mencionar que debido a esto se provocó afectaciones viales sobre la avenida Garizurieta y obligó a los automovilistas a buscar rutas alternas. Finalmente las autoridades no reportaron lesionados tras lo sucedido este viernes en el norte de la entidad veracruzana.