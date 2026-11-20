Un hombre de 34 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de agredir físicamente a su pareja sentimental y embestirla en repetidas ocasiones con su vehículo, en hechos registrados en la colonia Chulas Fronteras de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima viajaba a bordo de un automóvil junto con su pareja cuando, durante el trayecto, comenzó una discusión entre ambos. Posteriormente, el sujeto la golpeó en la cabeza, la jaló del cabello e impidió que descendiera de la unidad.

Ante la agresión, la joven intentó escapar del vehículo, pero al hacerlo cayó al exterior. Sin embargo, el hombre presuntamente continuó con la agresión y volvió a embestirla en repetidas ocasiones con el automóvil.

Vecinos del sector solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y lograron detener al señalado.

La mujer recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja, mientras que el hombre de 34 años fue asegurado y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.