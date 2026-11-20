Detienen a Hombre por Golpear y Atropellar a su Pareja en Durango
Los hechos se registraron en la colonia Chulas Fronteras después de una fuerte discusión
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Un hombre de 34 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de agredir físicamente a su pareja sentimental y embestirla en repetidas ocasiones con su vehículo, en hechos registrados en la colonia Chulas Fronteras de la ciudad de Durango.
De acuerdo con el reporte oficial, la víctima viajaba a bordo de un automóvil junto con su pareja cuando, durante el trayecto, comenzó una discusión entre ambos. Posteriormente, el sujeto la golpeó en la cabeza, la jaló del cabello e impidió que descendiera de la unidad.
Ante la agresión, la joven intentó escapar del vehículo, pero al hacerlo cayó al exterior. Sin embargo, el hombre presuntamente continuó con la agresión y volvió a embestirla en repetidas ocasiones con el automóvil.
Vecinos del sector solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y lograron detener al señalado.
La mujer recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja, mientras que el hombre de 34 años fue asegurado y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.