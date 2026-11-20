Maestro de Primaria se Amarra para Impedir Ingreso de Madres de Familia en Tampico
Esto luego de que se manifestaron para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el personal docente
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Madres de familia de la escuela primaria José María Morelos, ubicada en la colonia Morelos del municipio de Tampico, se manifestaron para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el personal docente y el supervisor de zona
Por su parte, los maestros señalaron que presuntamente son víctimas de hostigamiento por parte del director, situación que también los llevó a expresar su inconformidad.
Durante el conflicto, uno de los integrantes del personal decidió amarrarse por cuenta propia para impedir el ingreso de las madres de familia a la dirección de la escuela. Cabe señalar que este conflicto es entre maestros, situación que se salió de control, ya que ahora se involucran los padres de familia.