Una bebé nació en el estacionamiento de un hospital de Tijuana, luego de que elementos de la Policía Municipal auxiliaran a sus padres, quienes solicitaron apoyo debido a que la mujer se encontraba en una etapa avanzada de labor de parto.

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes 20 de noviembre, cuando un hombre abordó a los agentes a la altura del puente de La Gloria para informarles que su esposa estaba por dar a luz y necesitaban llegar rápidamente a un hospital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los oficiales verificaron la situación y, al identificar que el nacimiento era inminente, facilitaron el traslado de la pareja hacia el nosocomio.

Sin embargo, al llegar al estacionamiento del hospital, la mujer dio a luz a una bebé. De inmediato, la recién nacida y su madre fueron ingresadas para recibir valoración y atención médica.

La dependencia informó que ambas quedaron bajo el cuidado del personal de salud.

APG