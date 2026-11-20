Usuarios de varias partes del país reportaron que al igual que Telcel, también se cayó la red de ATT hoy viernes 20 de noviembre 2026. La falla viene a nivel nacional, pues los usuarios no tienen señal en su celular, por lo que no pueden hacer llamadas y tampoco tienen datos para acceder a internet.

Durante la tarde de este viernes ya te reportamos la caída de la red Telcel hoy, que pasó y por qué no hay señal en todo el país, pues la compañía de telecomunicaciones no ha brindado ningún mensaje al respecto.

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¿Por qué hay fallas en AT&T hoy?

La empresa aún no emite un comunicado al respecto de lo que está pasando con la red, pero el sitio web Downdetector reporta que el 34 por ciento de problemas registrados hasta el momento se encuentran en una falla al momento de querer acceder a internet; el 33% no tiene señal en su celular y el 27% restante no puede hacer llamadas de voz.

La última vez que se cayó la red de ATT fue el pasado 5 de junio, en donde a través de redes sociales la compañía anunció lo siguiente para los usuarios en México: "Nuestro servicio de voz y datos podría estar presentando intermitencias en algunas zonas del país. Sabemos la importancia que tiene para nuestros clientes mantener la conectividad en todo momento".

Ahora, no se ha brindado mayor información al respecto, pero en la red social X (antes conocida como Twitter) usuarios aseguran que la caída fue repentina y de poca duración, pues segundos después se restableció la línea en su celular. Otros más aún presentan dificultades para disfrutar de su servicio.

¿Cómo saber si ya funciona la red de ATT hoy?

La mejor forma de saber si ya tienes señal en tu celular de ATT es que te aparezcan todas, o casi todas, las barras disponibles de la parte superior del teléfono y que al momento de acceder a internet con tus datos móviles, puedas hacerlo sin problemas.

AO