El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la reciente renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, luego de una serie de escándalos sobre relaciones extramaritales y alertas de seguridad nacional.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump apuntó que Huang debía “pedir disculpas y regresar” a Nvidia.

En ese sentido, el republicano instó a dar una "segunda oportunidad" a una de las "mentes más brillantes del mundo".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Política Déjà Vu con Fernanda Caso: Jensen Huang y Nvidia

"Creo que, dentro de esa empresa, hay muy pocas personas capaces de hacer algo así. No pretendo faltar al respeto a nadie, pero observo a quienes hablan sobre el futuro de la compañía y hacia dónde se dirige. Me encantaría verlo regresar", señaló el mandatario estadounidense.

“Me encantaría ver que le den una segunda oportunidad a Jensen. Somos un país de segundas oportunidades”, sostuvo Trump, agregando que Xi Jinping describió a Huang como “un hombre brillante”.

Las declaraciones de Trump son particularmente significativas debido a la controversia que rodea a Nvidia en China. Huang había abogado por continuar las ventas de procesadores avanzados estadounidenses a clientes chinos, argumentando que mantener la presencia de la tecnología estadounidense.

Huang enfrentaba crecientes pedidos de dimisión luego de su relación con una presunta espía china. A última hora del miércoles, informes de prensa indicaron que Huang tuvo otra relación extramarital con un empleado de la empresa bajo su cargo.

Tras la renuncia, las acciones de Nvidia se desplomaron un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves.

TLS