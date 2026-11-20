Estados Unidos anunció la imputación de 21 personas señaladas como integrantes y colaboradores del cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM), organización criminal mexicana que fue designada como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, anunció que un gran jurado federal en Del Río presentó una acusación formal contra 21 acusados ​​por delitos como el tráfico de drogas y armas de fuego, el contrabando de inmigrantes, el lavado de dinero y la prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Durante la conferencia del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Simmons sostuvo que buscan “eliminar por completo a los cárteles mexicanos” y desmantelar sus redes del narcotráfico, acumulación de armas de fuego introducidas ilegalmente y procesarlos como terroristas.

Ellos son los 21 imputados en EUA por narcotráfico

Entre los 21 imputados se encuentran los hermanos Hurtado Olascoaga, por pertenecer al cártel de la Nueva Familia Michoacana o tener vínculos.

Johnny Hurtado Olascoaga, de 53 años, de México.

José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Fresa", de 42 años, de México.

Josué López Hernández, edad desconocida, de México.

Johnny Hurtado Hernández, edad desconocida, de México.

Edgar Aguilar Cruz, de 29 años, de México.

Rogelio Estrada Jaramillo, de 33 años, de México.

Florencio Aguilar Lorenzo, 34 años, de México.

Laurencio Reyes Ambriz, 41 años, de México.

Anastacio Reyes Flores, 33 años, de México.

José Andrés Vela Cervantes, 32 años, de México.

Alfredo Jaimes Jaimes, 29 años, de Dale, Texas.

Jesús Daniel Álvarez, de 29 años, de Kyle, Texas.

César Espinosa Reyes, de 41 años, de México.

Abran Espinosa Mondragón, 52 años, de México.

Antonio Landeros Ojo De Agua, 42 años, de México.



Las autoridades estadounidenses señalaron que los delitos atribuidos a los acusados abarcan distintas actividades ilícitas vinculadas con la estructura y las operaciones de La Nueva Familia Michoacana.

¿Qué penas enfrentan los 21 integrantes de La Nueva Familia Michoacana?

Según la información presentada por las autoridades, 19 de los 21 acusados podrían enfrentar una pena de hasta cadena perpetua si son declarados culpables de los cargos que se les imputan.

Los otros dos procesados se enfrentan a una posible condena de hasta 20 años de prisión.

La acusación representa una nueva acción judicial de Estados Unidos contra integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana, un grupo criminal mexicano al que el Gobierno estadounidense incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025.

TLS