Una persona en situación vulnerable murió sobre el bulevar Independencia, en el centro de Tuxpan al norte de Veracruz, ocurrió durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. El fallecimiento provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió a la altura de la calle Xicoténcatl, donde paramédicos acudieron para brindar atención a la persona; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona permanece acordonada para evitar el paso de peatones.

El fallecimiento se registró la mañana de este viernes 20 de noviembre, mientras se desarrollaba el desfile en el primer cuadro de la ciudad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Se espera el arribo de autoridades ministeriales y Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFI), donde se determinarán las causas del fallecimiento.