Una movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se registró la mañana de este viernes en las inmediaciones de Plaza Aragón, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), luego de que se reportó un intento de asalto.

De acuerdo con los reportes de N+ Foro, una persona murió durante el intento de asalto a una camioneta en el área de bancos.

Cuatro personas que viajaban en una motocicleta ingresaron alrededor de las 8:00 horas a la plaza comercial e intentaron robar dinero a custodios de una empresa de valores en el área de bancos. Durante el enfrentamiento hubo intercambio de disparos, lo que dejó a un joven custodio sin vida y a otra persona lesionada.

Tras el reporte de los hechos, elementos de seguridad acudieron al centro comercial, donde la persona quedó tendida.

La situación provocó el despliegue de efectivos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes mantienen acordonada el área donde ocurrió el incidente para resguardar el lugar.

Aunque el acceso general a Plaza Aragón continúa permitido, las personas que ingresan al centro comercial no pueden acercarse a la zona de bancos, debido al operativo de seguridad que permanece tanto en el exterior como al interior del inmueble.

El intento de asalto no habría logrado concretarse; las autoridades llevan a cabo las diligencias correspondientes.

FBPT