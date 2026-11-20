Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la exfuncionaria fue aprehendida en la calle Emiliano Zapata, en la colonia De la Unión Zapata, a las 19:47 horas.

Campos Miranda quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Lili Campos?

Lili Campos militó en el Partido Acción Nacional (PAN) y fue presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, cuya cabecera es Playa del Carmen, durante el periodo 2021-2024.

Antes de asumir la presidencia municipal, Campos Miranda fue diputada local por el Distrito X en la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo. Asumió el cargo el 3 de septiembre de 2019 y se separó de sus funciones el 23 de febrero de 2021, mediante una licencia para contender en las elecciones de ese año.

Durante su etapa legislativa presidió la Comisión de Justicia y presentó iniciativas relacionadas con la Ley de Justicia Alternativa, además de participar en propuestas de reformas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género.

En 2021 llegó a la presidencia municipal de Solidaridad, cargo que ocupó hasta 2024.

En un mensaje publicado en redes sociales al final de su mandato, la exfuncionaria agradeció la confianza de la ciudadanía y dijo que el encargo había sido una gran responsabilidad con aprendizajes y experiencias.

Afirmó que Solidaridad estaba “de pie, seguro, fortalecido y con oportunidades”.

¿De qué acusan a la exalcaldesa de Playa del Carmen?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Lili Campos es investigada por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por hechos ocurridos durante su administración.

Las investigaciones señalan que presuntamente se otorgaron de manera irregular tres licitaciones públicas a un particular, entre 2022 y 2024, para realizar el lavado de vehículos oficiales del municipio de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen.

Según la Fiscalía, estos contratos habrían ocasionado un daño a las finanzas municipales superior a los 62 millones de pesos.

Uno de los datos que llamó la atención es que, aunque la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con 123 vehículos oficiales, se llegaron a reportar hasta 865 lavados en un solo mes, equivalentes a cerca de 29 servicios diarios.

Sin embargo, la empresa contratada contaba únicamente con 15 trabajadores y, según las autoridades, carecía de comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos.

La Fiscalía también señaló que los servidores públicos encargados de supervisar los servicios presuntamente omitieron verificar que los trabajos se realizaran y que existiera la documentación necesaria para justificar los pagos.