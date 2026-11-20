A partir de este viernes, 20 de noviembre de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cambia de horario en algunas líneas. Te decimos a qué hora abre y cierra hasta el próximo 22 de noviembre.

Toma en consideración que hoy es el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, comenzará en punto de las 10:00 de la mañana del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución.

Las alternativas viales son Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente y Circuito Interior, así como las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Además, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Las alternativas para dirigirse a la zona centro son Pino Suárez y Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de Líneas 2 y 8.

Horarios de Servicio del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a partir de hoy y hasta el domingo 22 de noviembre cambiará el horario de servicio en las siguientes líneas:

Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio. Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad. Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

Hoy, el Metro abrió en horario normal, a las 5:00 horas, mañana sábado 21 y domingo 22 de noviembre iniciará el servicio con horario de fin de semana, 6:00 y 7:00 horas, respectivamente, pero durante los tres días ampliará su horario hasta la 1:30 horas, en apoyo a la movilidad de quienes asistirán al festival musical Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y al partido de temporada regular de la NFL entre 49ers vs Vikings, en el Estadio Banorte, Ciudad de México.

Toma en consideración que las últimas corridas saldrán de terminales alrededor de la 1:00 horas.

Con información de N+