Una menor de 5 años, identificada como Zamara, perdió la vida en el Hospital Universitario de Monterrey, presuntamente a consecuencia de complicaciones relacionadas con rickettsiosis, enfermedad que puede transmitirse por la picadura de una garrapata infectada.

El fallecimiento se dio a conocer la mañana de este viernes 20 de noviembre, luego de que la menor presentara complicaciones en su estado de salud que derivaron en su ingreso al hospital.

De acuerdo con los reportes preliminares, la menor perdió la vida en el Hospital Universitario, ubicado sobre la avenida Madero y Gonzalitos, en la colonia Mitras, en Monterrey.

Según la información disponible, las complicaciones estarían relacionadas con una presunta picadura de garrapata, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el posible contagio.

Asimismo, permanece sin confirmarse el municipio donde habría ocurrido la exposición de la menor a la garrapata, ya que no se ha precisado si el caso corresponde a Monterrey, García, Escobedo o algún otro municipio del área metropolitana.

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Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía no han proporcionado información adicional sobre este caso ni han confirmado públicamente los detalles del fallecimiento.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes den a conocer más información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

Mientras tanto, el caso permanece a la espera de información oficial que permita conocer mayores detalles sobre el fallecimiento de la menor.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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