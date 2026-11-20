Reportes ciudadanos alertaron por un incendio en terrenos de San Antonio Mihuacán, perteneciente al municipio de Coronango en el estado de Puebla.

De acuerdo con la información en redes sociales la densa columna de humo negro es visible desde la zona de San Miguel Xoxtla, en inmediaciones de la autopista México-Puebla.

Más tarde la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango confirmó que se trató de la quema de residuos industriales en un terreno de aproximadamente 50 metros cuadrados.

​Elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado de Puebla trabajan en la mitigación de riesgos, así como evitar la propagación de las llamas, con apoyo de la Dirección de Agua Potable.

Las autoridades hicieron un llamado a no realizar la quema de este tipo de materiales para evitar incidentes mayores.

Se espera que en próximas horas el incendio termine controlado y sofocado en su totalidad.

Con información de N+

JAPR