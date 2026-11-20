Un hombre de 58 años de edad perdió la vida luego de que el tractocamión que manejaba se saliera de los carriles de la autopista Siglo XXI, a la altura del municipio poblano de Cohuecan.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la pesada unidad e impactó contra la barrera de contención para posteriormente terminar volcada fuera de la carretera.

Durante el accidente, ocurrido la mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026, el remolque se desprendió y cayó a una barranca de aproximadamente 80 metros de profundidad.

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La víctima mortal fue identificada como José ‘N’, originario del Estado de México. Tras el percance, su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Puebla.

Cabe destacar que hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara fuera de la carpeta asfáltica.

Con información de N+

GMAZ