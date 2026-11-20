El Museo de la Revolución Casa de los Hermanos Serdán es el único espacio que cumple con tres funciones en todo latinoamérica. Por un lado, es el lugar donde se registraron los acontecimientos.

También es un recinto cultural, pero además el lugar donde descansan los restos de los primeros mártires del movimiento que luchaba por la no reelección en la República Mexicana.

El museo hoy tiene exhibidos algunos muebles originales de la época e incluso la cama que perteneció a Carmen Serdán. También se observa el espacio donde se ocultó Aquiles después de combatir varias horas contra los elementos policiacos que irrumpieron en su casa.

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Cada impacto de bala en la fachada e incluso en las paredes interiores de una de las habitaciones, son la muestra del valor y entereza de una familia poblana por una causa que iba más allá de sus vidas.

Los hermanos Serdán jugaron un papel trascendental en el inicio de la revolución desde Puebla. En realidad participaron en la planeación y propaganda del movimiento que tendría su inicio el 20 de noviembre de 1910.

El bisnieto de Aquiles Serdán, Máximo Serdán Espinosa platicó para N+ un poco sobre lo que en ese momento movió a los hermanos Serdán a levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz.

“Ellos prácticamente nacieron cuando empezaba el Porfiriato entonces toda su vida lo vivieron con un solo presidente. Eso es contexto para comprender qué era lo que ellos estaban viendo”.

Sus padres quienes sí vivieron en épocas previas al Porfiriato les compartían un poco de su pensar. Esto fue generando un criterio en el que no estaban de acuerdo con la desigualdad social y aunque ellos tenían la fortuna de viajar por comercio, se percataron de las injusticias.

Máximo y Aquiles Serdán se integraron primero al movimiento y después Carmen y Natalia también lo hicieron de forma activa repartiendo la propaganda antirreeleccionista.

Aquella tarde del 18 de noviembre en que son enviados los cuerpos policiacos para detener la planeación del movimiento armado muere Máximo y las mujeres son apresadas.

Aquiles se ocultó en el lugar que habían preparado para esconder armas justo debajo de su alcoba en el interior de la Casona, donde hicieron un hoyo donde apenas cabía una persona.

Hay registros que indican que a las 2 de la mañana del 19 de noviembre salió del escondite para continuar con el movimiento pero le dispararon justo en la entrada de la habitación, finalizando así la primera batalla de la Revolución Mexicana.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ