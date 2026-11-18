La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) de Puebla dio a conocer a través de un comunicado la suspensión de clases en todos los niveles educativos de la capital poblana debido a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la "Revolución Mexicana".

De acuerdo a la dependencia, las escuelas públicas y privadas suspenderán sus actividades escolares presenciales para poder asistir al Desfile Cívico-Militar 2026.

Las clases serán suspendidas este viernes 20 de noviembre en todos los niveles educativos (inicial hasta superior), únicamente en el municipio de Puebla.

Asimismo, la dependencia de educación hizo una invitación a la comunidad escolar para presenciar el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de "Revolución Mexicana", el cual iniciará a las 9:00 horas sobre el Boulevard Héroes 5 de Mayo y calle 43 Oriente.

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La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) resaltó en el comunicado que este evento es en cumplimiento de los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que establecen que los hechos históricos deben ser una herramienta de reflexión crítica que permita fortalecer la identidad comunitaria y la conciencia histórica, además de fomentar valores mediante el análisis de acontecimientos que promueven el pensamiento crítico, la interculturalidad, la justicia social y la cultura de paz.

Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en Puebla

Este 2026 el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en Puebla deja el zócalo de la capital y regresa a su tradicional ruta de 2.3 kilómetros de extensión sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo.

La ceremonia comenzará este viernes 20 de noviembre a las 9:00 horas, y se estima que los contingentes comiencen a avanzar a las 9:20 horas.

Para disfrutar de las presentaciones de estudiantes, elementos de seguridad, cuerpos de emergencias y carros alegóricos, se instalarán gradas a lo largo del trayecto, principalmente frente al Parque Juárez, a la altura de Plaza Dorada.

En este 2026, desfilarán 3 mil 600 personas entre estudiantes, docentes y personal de apoyo de 12 instituciones educativas.

Con información de N+

MCS