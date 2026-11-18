Este viernes se celebra el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que muchos estudiantes y padres de familia se preguntan si hay clases el 20 de noviembre 2026 en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Recientemente los alumnos pudieron disfrutar de un puente de cuatro días, el segundo de los tres que hay en noviembre, y en una nota previa ya te dijimos cuándo es el próximo fin de semana largo para los estudiantes de nivel básico.

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¿El viernes 20 de noviembre hay clases?

El calendario escolar SEP 2026-2027 no contempla la suspensión de actividades este viernes 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, debido a que este feriado se recorre al tercer lunes del mes, es decir el pasado 16 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De esta manera, los estudiantes deberán asistir a clases de forma habitual este viernes 20 de noviembre de 2026 y esperar el día de descanso del fin de semana hasta el sábado.

La confusión de los padres de familia podría surgir debido a que este día está señalado con negritas en la programación de la SEP, sin embargo esto se hace para indicar que se trata de una fecha conmemorativa.

Debido a que está marcada como una fecha especial en el calendario de la SEP, es probable que las escuelas realicen actividades enfocadas en destacar la importancia de la Revolución Mexicana que transformó las estructuras políticas, económicas y sociales del país.

¿Dónde no hay clases el 20 de noviembre 2026?

Hasta el momento, dos estados han anunciado la suspensión de actividades escolares este viernes debido a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) de Chihuahua informó que no habrá clases en las escuelas de nivel básico para que se puedan realizar sin inconvenientes los festejos cívicos, como lo son los desfiles, en los distintos municipios de la entidad.

Mientras que la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla anunció la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos en el municipio de Puebla por la realización del desfile cívico-militar.

PPP