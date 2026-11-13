Educación

Estos Días Suspenden Clases por Registro de Calificaciones SEP 2026-2027: Fechas

Los maestros de preescolar, primaria y secundaria se encargan de subir las evaluaciones al SIGED, por lo que se da el día libre a los estudiantes

SEP Suspende Clases Estos Días por Registro de Calificaciones en el Ciclo Escolar 2026-2027Este viernes 13 de noviembre se realizó el primer registro de calificaciones SEP. Foto: Cuartoscuro
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