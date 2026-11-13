Estos Días Suspenden Clases por Registro de Calificaciones SEP 2026-2027: Fechas

Este viernes 13 de noviembre, los estudiantes no tuvieron clases, por lo que podrán disfrutar de un mega puente de descanso, y acá te decimos qué otros días se suspenden las actividades por el registro de calificaciones del ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Inició el segundo megapuente de noviembre de 2026, debido a que el lunes es el día festivo por el aniversario de la Revolución Mexicana, y en una nota previa te explicamos quiénes tienen 4 o 3 días sin clases.

¿Qué es el registro de calificaciones SEP?

Es cuando los maestros y maestras de preescolar, primaria y secundaria se encargan de subir las evaluaciones al SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa), de ahí que se otorga el día libre a los alumnos.

Una vez que se hace el registro, se realiza la entrega de las boletas de calificaciones a los papás, mamás o tutores de los estudiantes, además de que se pueden consultar en el portal del SIGED.

¿Qué días se suspenden clases por el registro de calificaciones en 2026-2027?

En total, la Secretaría de Educación Pública tiene programados tres registros de calificaciones en el ciclo escolar, es decir que en estos días no habrá clases para que los maestros puedan subir las evaluaciones al SIGED.

Viernes 13 de noviembre 2026.

Viernes 5 de marzo 2027.

Viernes 2 de julio 2027.

La mala noticia para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria es que por ninguno de estos días se volverá a formar un mega puente de cuatro días, pues solo serán descansos de tres por el fin de semana.

¿Cuándo entregan boleta de calificaciones SEP en 2026-2027?

Luego del registro de este viernes, la primera entrega de evaluaciones se realizará del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026, por lo que se recomienda a los padres de familia seguir las indicaciones de las autoridades educativas del plantel.

La segunda entrega de calificaciones está programada para llevarse a cabo del 16 al 19 de marzo de 2027, mientras que la última boleta del ciclo escolar se dará hasta el jueves 8 de julio de 2027.

PPP