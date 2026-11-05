Educación

¿Cuándo Son las Vacaciones de Diciembre 2026? Este Día Inicia Descanso de Invierno para Alumnos

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 confirma cuántos días libres tendrán los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para invierno.

Alumnos de Escuela. Cuándo son las vacaciones de Diciembre 2026.Buenas noticias para los estudiantes. La SEP confirmó las fechas exactas de las vacaciones de invierno. Foto: Cuartoscuro.
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