¿Cuándo Son las Vacaciones de Diciembre 2026? Este Día Inicia Descanso de Invierno para Alumnos

Buenas noticias para alumnos y papás, cada vez está más cerca el descanso de invierno para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México. Y en N+ te decimos cuándo inician las vacaciones de diciembre de 2026 y cuántos días durarán.

La Secretaría de Educación Pública ya ha confirmado las fechas de las vacaciones de invierno a través del Calendario SEP para el ciclo escolar 2026-2027, que aplica tanto para escuelas públicas como privadas.

A diferencia de noviembre que otorga a los estudiantes tres mega puentes, diciembre sólo contempla las fechas de las vacaciones de invierno 2026.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 para alumnos SEP y qué día inician?

De acuerdo con el calendario de 185 días de la SEP, el viernes 18 de diciembre será el último día que los alumnos de Educación Básica acudirán a clases, iniciando con el periodo vacacional a partir del lunes 21.

Por lo que gozarán de casi tres semanas consecutivas de descanso, toda vez que regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero de 2027.

Durante dicho periodo disfrutarán de las festividades de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes fuera de la escuela.

¿Cuánto durarán las Vacaciones de Diciembre 2026-2027?

Los alumnos de Educación Básica gozarán de 19 días de descanso consecutivo en invierno, con motivo de las vacaciones de diciembre de 2026. Tomando como referencia que el primer día que descansan será el sábado 19 de diciembre y el último el miércoles 6 de enero 2027.

Este periodo vacacional de diciembre también aplica para docentes y directivos de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria).

En el caso de las Escuelas Normales que se rigen bajo el calendario SEP de 190 días, las vacaciones iniciarán el lunes 21, y terminarán el martes 5 de enero. De modo que los estudiantes gozarán de 18 días consecutivos de vacaciones.