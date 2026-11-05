Caso Zaira: Hallan Sin Vida a Estudiante de la UMAR en Cuarto que Rentaba en Huatulco, Oaxaca

El feminicidio de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, alumna de la Universidad del Mar (UMAR) ha conmocionado a toda la comunidad de Huatulco, Oaxaca; el caso es investigado por autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que luego del hallazgo de la joven sin vida en un domicilio ubicado en el sector H3 de Santa Cruz Huatulco, se activaron los protocolos de actuación ministerial, pericial y policial.

“Se identificó que la víctima era estudiante de la Universidad del Mar (UMAR) y originaria de Miahuatlán de Porfirio Diaz”, confirmó la Fiscalía.

Según las investigaciones, Zaira Marbeli, de 20 años de edad, estudiaba el primer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UMAR y vivía en el inmueble que se rentaba por secciones o cuartos, debido a que dejó su lugar de origen para poder desarrollarse profesionalmente.

“Derivado de las primeras diligencias y los estudios periciales practicados, se estableció que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento”, puntualizan las autoridades.

Luego de darse a conocer el feminicidio de Zaira, la Universidad del Mar lamentó el deceso y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

En tanto, la comunidad estudiantil pidió que el caso de Zaira Marbeli Hernández Gaspar no quede en un número más y se encuentre a la persona o personas responsables. Los medios locales refieren que hace unos meses, justo en el mismo sitio donde fue localizada Zaira, otra mujer fue asesinada.

Alumnos y padres de familia exigen justicia y mayor seguridad para todos los jóvenes que salen de casa con la intención de formarse y cumplir sus sueños.

“Nosotros como padres hacemos el mayor esfuerzo para que nuestras hijas tengan un mejor futuro y sean profesionistas, no para que nos entreguen una hija en un ataúd”, escribió la señora Liliana Carballo en redes sociales.

Foto: Redes

Mientras que las alumnas refieren que quieren vivir sin miedo, por lo que es urgente que se implementen las medidas necesarias para garantizar seguridad en la comunidad, especialmente en la zona escolar.

“Salimos de casa en busca de un sueño y mejores oportunidades. Todas las foráneas merecemos volver a casa”, compartió Fátima Martínez, estudiante de la UMAR.

Se prevé que este jueves se lleven a cabo diversas movilizaciones para exigir justicia por el feminicidio de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, en Huatulco, Oaxaca.

EPP