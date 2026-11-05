Homicidios

Caso Zaira: Hallan Sin Vida a Estudiante de la UMAR en Cuarto que Rentaba en Huatulco, Oaxaca

La Fiscalía ya investiga el feminicidio de la estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar

Zaira Marbeli Hernández Gaspar fue localizada sin vida en OaxacaFoto: Especial

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