Camión de Pasajeros Choca contra un Tráiler y Deja 14 Heridos en Iztapalapa, CDMX

Al menos 14 personas resultaron lesionadas luego de que el camión de transporte público en el que viajaban chocó contra un tráiler en inmediaciones de la Calzada Ermita Iztapalapa, Ciudad de México; así ocurrió el accidente.

Los servicios de emergencia fueron alertados por el impacto de la unidad de la Ruta 1, muy cerca del Antiguo Camino a Los Reyes. Al llegar encontraron a varias personas con heridas en distintas partes del cuerpo, pero principalmente en extremidades y en el rostro.

De inmediato les ofrecieron los primeros auxilios y solicitaron apoyo médico para evaluar su condición y determinar si requieren hospitalización.

Mientras se llevan a cabo esas labores, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se entrevistaron con los pasajeros para conocer cómo ocurrieron los hechos. Los testigos refirieron que el viaje en la unidad con logotipos de la Ciudad de México se dirigía al Metro Constitución de 1917.

Sin embargo, cuando circulaba sobre Ermita, quiso ganarle el paso a un tráiler que se incorporaba a vialidad, pero finalmente se impactó. Jorge Alberto, quien resultó con lesiones en las rodillas y en el cuello, narró a N+ cómo vivió el percance:

"El chofer venía bastante recio y no frenó, venía con la música a todo volumen. Me quebré las rodillas y me duele el cuello. Esperamos al seguro del autobús", dijo,

El choque del camión de pasajeros contra la unidad de carga alertó a las personas que se encontraban en las inmediaciones debido al estruendo.

Los pasajeros descendieron de la unidad y otros más fueron ayudados por comerciantes. Al sito llegaron elementos de Tránsito, Bomberos y de Protección Civil, con la finalidad de atender a los lesionados.

El conductor de la unidad de transporte público que hacía paradas en el Bachilleres 6, Unidad Habitacional Vicente Guerrero y las Clínicas 31 y 47 del IMSS, permanece en el lugar, no obstante, se espera su traslado al Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

Más tarde, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), informó que el accidente ocurrido en la colonia Santa Isabel Industrial ocurrió cuando el tráiler realizó una vuelta a la derecha mientras el autobús seguía su camino, lo que ocasionó la colisión entre ambos vehículos.

"Los servicios de emergencia llegaron al sitio para atender a 14 personas, quienes no necesitaron traslado", puntualizó en una Tarjeta Informativa. Asimismo, señaló que se estableció comunicación con la empresa aseguradora del transporte público para atender el percance.

EPP