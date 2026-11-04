Accidentes

Camión de Pasajeros Choca contra un Tráiler y Deja 14 Heridos en Iztapalapa, CDMX

La unidad con logotipos de la Ciudad de México se dirigía al Metro Constitución de 1917

El camión de pasajeros quedó destruido luego de chocar contra una unidad de cargaFoto: N+
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