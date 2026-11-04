Seguridad

Asesinan a Hombre Afuera de la Estación Garibaldi/Lagunilla de la Línea B del Metro CDMX

Los servicios de emergencia aseguraron la zona para permitir las labores de investigación; así ocurrió el crimen

Servicios de emergencia luego asesinato de hombre en zona Centro de CDMXFoto: N+
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