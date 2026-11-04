Asesinan a Hombre Afuera de la Estación Garibaldi/Lagunilla de la Línea B del Metro CDMX

En una de las zonas más transitadas del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México, se reportó una intensa movilización de servicios de emergencia luego del reporte de un joven asesinado al exterior de la estación Garibaldi/Lagunilla de la Línea B del Metro CDMX; investigan el caso.

Una llamada de emergencia alertó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acudieron de inmediato al Eje 1 Norte y López Rayón, muy cerca de la calle Allende, debido al reporte de una persona inconsciente y herida.

Al llegar, se percataron de que se trataba de un joven de aproximadamente 20 o 25 años de edad, quien presentaba una lesión presuntamente provocada por un arma punzocortante, por lo que solicitaron apoyo al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios, pero lo diagnosticaron sin signos vitales. Luego de confirmar su fallecimiento, la zona de puestos ambulantes y comercios donde quedó tendido el cuerpo fue acordonada para iniciar con las primeras indagatorias.

Se espera la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de recabar indicios que puedan ayudar en el esclarecimiento del caso y el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento se desconoce si el joven fue atacado de manera directa o se trató de un intento de asalto.

Las inmediaciones del Metro Garibaldi/Lagunilla son muy importantes para la economía de la Ciudad de México, debido a que es un punto donde los comercios tienen un papel importante para las pequeñas y medianas empresas, así como para el turismo, debido a su cercanía con Paseo de la Reforma.

Además, conecta con la Línea B, una ruta que conecta a miles de usuarios de manera directa desde el Estado de México hacia el Centro Histórico de CDMX.

EPP