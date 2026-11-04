Identifican a un Hombre de los Dos Hallados Sin Vida en el Río Bravo

Solamente uno de los dos hombres que fueron localizados sin vida en las aguas del Río Bravo hace varios días ha podido ser identificado hasta el momento, mientras que el segundo cuerpo permanece sin identificar.

Se trata de Gregory Nathael Villatoro Rodríguez, de 24 años, originario de Guatemala, cuya identidad pudo establecerse luego de que entre sus pertenencias fuera localizado un pasaporte de dicho país a su nombre. Este documento permitió a las autoridades conocer sus datos personales y avanzar en el proceso de identificación.

En tanto, el segundo cuerpo continúa sin ser identificado, por lo que las autoridades mantienen los procedimientos correspondientes para tratar de establecer su identidad y realizar las diligencias necesarias.

En lo que va del año 2026, se han localizado nueve cuerpos en las aguas del Río Bravo. De estos, dos han sido identificados como originarios de Piedras Negras, uno de Saltillo, uno de nacionalidad colombiana y otro guatemalteco, mientras que los cuatro restantes permanecen sin identificar.

En comparación, durante el año 2025 se registraron 10 casos, de los cuales la mayoría de las víctimas fueron identificadas y sus cuerpos entregados a sus respectivos familiares.