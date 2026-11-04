Un elemento del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Policía Municipal de Saltillo perdió la vida luego de presentar complicaciones de salud mientras realizaba prácticas de ejercicio en la base de operaciones de la corporación.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los hechos ocurrieron este martes 3 de noviembre, cuando Jesús Misael Rivera Solís, de 30 años, comenzó a sentirse mal durante las actividades físicas.

Ante la situación, sus compañeros lo trasladaron de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja para que recibiera atención médica; sin embargo, al llegar a la institución fue declarado sin signos vitales.

La Comisaría informó que será la necropsia de ley la que determine las causas del fallecimiento. Asimismo, expresó sus condolencias y reconoció la trayectoria del elemento, quien se desempeñó en la Policía Preventiva y posteriormente en el Grupo de Reacción Sureste.