Seguridad

Muere Elemento del GRS Durante Practicas Físicas en Saltillo, Coahuila

El hombre de 30 años comenzó a sentirse mal en la base de operaciones de la corporacioón

Muere Elemento del GRS Durante Practicas Físicas en Saltillo, CoahuilaEl elemento del GRS fue trasladado de emergencia a la Cruz Roja. Foto: N+

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